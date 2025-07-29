Си Цзиньпин пригласил Вучича на празднование 80-летия победы над Японией

Кроме того, председатель Китая напомнил о встрече с Александром Вучичем в Москве на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Си Цзиньпин указал, что тогда обсудил с сербским лидером отношения между КНР и Сербией, а также международную ситуацию.