Си Цзиньпин пригласил Вучича на празднование 80-летия победы над Японией

Председатель Китая Си Цзиньпин пригласил президента Сербии Александра Вучича в Пекин на празднование 80-летия победы над Японией.
«В ожидании встречи с вами в Китае на мемориальных мероприятиях в связи с 80-летием победы в народно-освободительной войне против японской агрессии и мировой антифашистской войне, желаю вам доброго здоровья и всего наилучшего», — приводит РИА Новости текст письма Си Цзиньпина.
Кроме того, председатель Китая напомнил о встрече с Александром Вучичем в Москве на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Си Цзиньпин указал, что тогда обсудил с сербским лидером отношения между КНР и Сербией, а также международную ситуацию.
Ранее Александр Вучич заявил, что Си Цзиньпин пообещал выполнить любую его просьбу. Это произошло во время неформального общения лидеров стран в Москве.