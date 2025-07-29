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Си Цзиньпин пригласил Вучича на празднование 80-летия победы над Японией

Си Цзинпин напомнил о встрече с Александром Вучичем в Москве на праздновании 80-летия Победы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Председатель Китая Си Цзиньпин пригласил президента Сербии Александра Вучича в Пекин на празднование 80-летия победы над Японией.

«В ожидании встречи с вами в Китае на мемориальных мероприятиях в связи с 80-летием победы в народно-освободительной войне против японской агрессии и мировой антифашистской войне, желаю вам доброго здоровья и всего наилучшего», — приводит РИА Новости текст письма Си Цзиньпина.

Кроме того, председатель Китая напомнил о встрече с Александром Вучичем в Москве на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Си Цзиньпин указал, что тогда обсудил с сербским лидером отношения между КНР и Сербией, а также международную ситуацию.

Ранее Александр Вучич заявил, что Си Цзиньпин пообещал выполнить любую его просьбу. Это произошло во время неформального общения лидеров стран в Москве.

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