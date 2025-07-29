В Госдуме обратились с жестким предупреждениям к коллекторам

Переходный период для действующих участников рынка составит 90 календарных дней с момента вступления закона в силу. За это время они должны передать всю необходимую информацию в ФССП для подтверждения права на работу. Законопроект был согласован с правительством и комитетом Госдумы по финансовому рынку при условии доработки механизма реализации и соответствия международным обязательствам России.