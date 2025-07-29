В Самаре в возрасте ста лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной Александр Любимов

После войны, в 1956 году, Любимов вернулся в Куйбышев и 45 лет своей жизни посвятил строительству. Он участвовал в проектировании ключевых объектов страны: БАМа, Саяно-Шушенской ГЭС, Отсечной плотины в Ленинграде, завода КАМАЗ в Набережных Челнах и Ростовской АЭС и других важных объектов советской эпохи.