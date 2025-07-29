В Самаре в возрасте ста лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной Александр Любимов

Сегодня на 101-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Самары Александр Владимирович Любимов.
Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава Самары Иван Носков.
Александр Любимов родился в Челябинской области, но вскоре его семья переехала в Куйбышев (ныне Самара). Именно отсюда он ушёл на фронт. Воевал в Выборгско-Петрозаводской операции, сражался на территории Румынии, Венгрии и Австрии. День Победы встретил в городе Винернойштадт.
После войны, в 1956 году, Любимов вернулся в Куйбышев и 45 лет своей жизни посвятил строительству. Он участвовал в проектировании ключевых объектов страны: БАМа, Саяно-Шушенской ГЭС, Отсечной плотины в Ленинграде, завода КАМАЗ в Набережных Челнах и Ростовской АЭС и других важных объектов советской эпохи.
За мужество и героизм был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, а также медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией».
Глава Самары Иван Носков поделился воспоминаниями о совсем недавней встрече с ветераном:
«Ещё в апреле, накануне Дня Победы, мы виделись с ним — я вручал тогда ветеранам удостоверения Почётных граждан Самары. Отметил про себя, насколько стойкие и мужественные люди наши фронтовики. Потеря каждого из них — невосполнима».
Соболезнования родным и близким Александра Владимировича выразили городские власти и жители Самары.