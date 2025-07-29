Грандиозный проект Ивлеевой после ее возвращения потерпел крах

Блогерша продолжает зарабатывать на частных мероприятиях, правда гонорар стал меньше. За последний год цена на ее услуги упала с семи миллионов рублей до 400 тысяч. Осенью у звезды практически нет запланированных выступлений. Настя Ивлеева и Филипп Бегак заключили брак в декабре 2024 года, а недавно отпраздновали свадьбу в Крыму, полностью арендовав для гостей элитный гостиничный комплекс.