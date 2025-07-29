Грандиозный проект Ивлеевой после ее возвращения потерпел крах

Реклама в telegram-канале с участием блогерши стоит около 750 тысяч рублей.
Скандальная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева столкнулась с заметным падением интереса к своему новому проекту — авторское медиа в ее telegram-канале теряет аудиторию. По данным TGStat, только за последний месяц от него отписались 12 тысяч человек.
«Сейчас на проект подписаны более 400 тысяч человек… При этом число подписчиков на канале регулярно падает, о чём свидетельствуют данные сервиса TGStat: только за последний месяц от медиа Ивлеевой отписались 12 тысяч человек. Согласно суточной статистике, на 300 подписок приходится больше 800 отписок», — рассказало интернет-портал Super.ru.
Базовое рекламное размещение стоит 300 тысяч рублей, с участием самой Ивлеевой от 750 тысяч рублей. Также подразумевается, что саму публикацию рекламодателя перекроют другим постом уже через два часа, а через месяц полностью удаляется из telegram-канала.
Согласно данным Rusprofile, Ивлеева вышла из всех своих бизнес-проектов, включая ресторанный бизнес и производство снеков. В то же время ее супруг Филипп Бегак восстановил управление крестьянско-фермерским хозяйством «Пахарь», специализирующимся на разведении птицы и выращивании зерновых культур.
Блогерша продолжает зарабатывать на частных мероприятиях, правда гонорар стал меньше. За последний год цена на ее услуги упала с семи миллионов рублей до 400 тысяч. Осенью у звезды практически нет запланированных выступлений. Настя Ивлеева и Филипп Бегак заключили брак в декабре 2024 года, а недавно отпраздновали свадьбу в Крыму, полностью арендовав для гостей элитный гостиничный комплекс.