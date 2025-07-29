Юрий Слюсарь заявил, что деньги на ремонт дорог нужно расходовать эффективно

— В условиях дефицита ресурсов работа по повышению эффективности расходов должна проводиться постоянно. Надо в полной мере использовать все имеющиеся инструменты контроля, с коллегами отрабатывать в постоянном режиме — и внутри министерства, и с подрядчиками, и с муниципалитетами. Деньги, которые мы направляем на дороги, должны расходоваться с высоким КПД, — отметил он.