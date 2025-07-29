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Юрий Слюсарь заявил, что деньги на ремонт дорог нужно расходовать эффективно

Юрий Слюсарь провел заседание комиссии по противодействию коррупции.

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Источник: Комсомольская правда

Юрий Слюсарь провел заседание антикоррупционной комиссии, на котором обсуждались меры по предотвращению нарушений при дорожных работах. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

По данным областного минтранса, с начала года проведено 53 закупки на сумму 13,2 млрд рублей, включая 1,1 млрд рублей в рамках нацпроектов. Средняя конкуренция составила 3,8 заявки на тендер, что позволило сэкономить 1,1 млрд рублей. Эти средства будут направлены на дополнительные дорожные объекты.

Юрий Слюсарь подчеркнул необходимость строгого соблюдения антикоррупционного законодательства на всех этапах реализации контрактов.

— В условиях дефицита ресурсов работа по повышению эффективности расходов должна проводиться постоянно. Надо в полной мере использовать все имеющиеся инструменты контроля, с коллегами отрабатывать в постоянном режиме — и внутри министерства, и с подрядчиками, и с муниципалитетами. Деньги, которые мы направляем на дороги, должны расходоваться с высоким КПД, — отметил он.

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