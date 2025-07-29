Народные приметы на 30 июля 2025 года: что нельзя делать в Маринин день

Не смотреть на молнии: считалось, что это может «отнять свет глаз» или принести дурные вести. Не ссориться, не спорить, не кричать — иначе гром и в жизни разразится. Не брать в долг и не давать — деньги и огонь в этот день должны оставаться при себе. Не поджигать костры и свечи без нужды — чтобы не «разбудить гром».Не ходить в лес — мол, духи в этот день особенно чувствительны к чужим.