Три ключевых нюанса пособия по беременности и родам: что нужно знать будущей маме

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие ключевые нюансы пособия по беременности и родам нужно знать будущей маме, рассказали БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.
Пособие по беременности и родам назначается только по основному месту работы. Но при расчете суммы учитывается заработок со всех мест трудоустройства — неважно, совмещаете ли вы с работой у того же работодателя или дополнительно трудитесь на другую организацию.
Чтобы получить пособия по беременности и родам, нужно предоставить по основному месту работы листок нетрудоспособности (больничный). По каждому месту внешнего совместительства — справку о временной нетрудоспособности, так как пособие по совместительству не назначается.
Если пособие по ошибке выплатят и по основному месту, и по совместительству, то сумму, полученную по совместительству, придется вернуть — ФСЗН не зачтет эти расходы страхователю.
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Некоторые мамы находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и работают по совместительству (на условиях неполного времени — не более 0,5 ставки). В таких случаях пособие также положено. Оно назначается по основному месту работы из среднего заработка за день с учетом заработка по совместительству либо из среднего заработка за день, из которого назначено предыдущее пособие — выбирается более выгодный вариант.
Но существуют и исключения — если на момент наступления беременности и родов у мамы нет основного места работы, тогда пособие назначается по одному из мест работы по совместительству на выбор. -0-