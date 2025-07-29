Три ключевых нюанса пособия по беременности и родам: что нужно знать будущей маме

Некоторые мамы находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и работают по совместительству (на условиях неполного времени — не более 0,5 ставки). В таких случаях пособие также положено. Оно назначается по основному месту работы из среднего заработка за день с учетом заработка по совместительству либо из среднего заработка за день, из которого назначено предыдущее пособие — выбирается более выгодный вариант.