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Переполненные пляжи — повышенный риск: чем может грозить отдых в толпе людей

Терапевт Хачмафова: Толпа людей на пляже переносит вирусы и инфекции.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Переполненные пляжи создают условия для распространения инфекций, сообщила врач-терапевт Нафисет Хачмафова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Специалист отметила, что особенно уязвимы дети, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом. По её словам, чаще всего при отдыхе на пляже передаются кишечные инфекции, вызванные вирусами, бактериями или простейшими. В воду попадают пот, солнцезащитный крем, частицы кожи и даже фекалии, особенно если рядом есть сточные трубы или плохо оборудованные туалеты.

Хачмафова отметила, что инфекции передаются через проглоченную воду или грязные руки. Также мокрый песок, чужие вещи и деревянные поверхности на пляже способствуют развитию грибковых заболеваний, особенно у людей с хроническими болезнями или повреждённой кожей. Помимо этого, на переполненных пляжах выше риск травм, тепловых ударов и утоплений, так как в толпе сложно заметить беду или оказать помощь.

Ранее инфекционист Владимир Неронов посоветовал воздержаться от приема пищи на пляже. Он уточнил, что при сильной жаре еда очень быстро портится и может становиться токсичной.