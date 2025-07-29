Переполненные пляжи — повышенный риск: чем может грозить отдых в толпе людей

Переполненные пляжи создают условия для распространения инфекций, сообщила врач-терапевт Нафисет Хачмафова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Специалист отметила, что особенно уязвимы дети, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом. По её словам, чаще всего при отдыхе на пляже передаются кишечные инфекции, вызванные вирусами, бактериями или простейшими. В воду попадают пот, солнцезащитный крем, частицы кожи и даже фекалии, особенно если рядом есть сточные трубы или плохо оборудованные туалеты.
Хачмафова отметила, что инфекции передаются через проглоченную воду или грязные руки. Также мокрый песок, чужие вещи и деревянные поверхности на пляже способствуют развитию грибковых заболеваний, особенно у людей с хроническими болезнями или повреждённой кожей. Помимо этого, на переполненных пляжах выше риск травм, тепловых ударов и утоплений, так как в толпе сложно заметить беду или оказать помощь.
Ранее инфекционист Владимир Неронов посоветовал воздержаться от приема пищи на пляже. Он уточнил, что при сильной жаре еда очень быстро портится и может становиться токсичной.