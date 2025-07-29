Переполненные пляжи — повышенный риск: чем может грозить отдых в толпе людей

Специалист отметила, что особенно уязвимы дети, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом. По её словам, чаще всего при отдыхе на пляже передаются кишечные инфекции, вызванные вирусами, бактериями или простейшими. В воду попадают пот, солнцезащитный крем, частицы кожи и даже фекалии, особенно если рядом есть сточные трубы или плохо оборудованные туалеты.