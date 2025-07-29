Microsoft завершает поддержку Windows 11: чего ждать пользователям

Компания Microsoft объявила, что в октябре 2025 года завершится поддержка операционной системы Windows 11 версии 22H2. О том, как это скажется на пользователях и какие шаги стоит предпринять, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала киберэксперт Анастасия Бастрыкина.
По словам эксперта, завершение поддержки Windows 11 версии 22H2 — это стандартная процедура для всех пользователей, независимо от региона. Microsoft регулярно прекращает обслуживание устаревших версий своих операционных систем. Например, версии Home и Pro уже перестали получать обновления в октябре 2024 года. Для версии 22H2 запланировано последнее обновление безопасности в октябре 2025 года, после чего поддержка полностью прекратится.
Бастрыкина отметила, что без обновлений система станет менее защищённой. Устройства с Windows 11 22H2 будут уязвимы к внешним угрозам, включая вирусы и хакерские атаки. Чтобы избежать проблем, эксперт советует обновить операционную систему до актуальной версии Windows 11 24H2. Для этой версии Microsoft будет выпускать регулярные обновления до октября 2027 года.
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