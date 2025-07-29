Microsoft завершает поддержку Windows 11: чего ждать пользователям

По словам эксперта, завершение поддержки Windows 11 версии 22H2 — это стандартная процедура для всех пользователей, независимо от региона. Microsoft регулярно прекращает обслуживание устаревших версий своих операционных систем. Например, версии Home и Pro уже перестали получать обновления в октябре 2024 года. Для версии 22H2 запланировано последнее обновление безопасности в октябре 2025 года, после чего поддержка полностью прекратится.