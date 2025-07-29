Бразильцев заманивают на СВО, обещая «красивых русских женщин»

TikTok-блогеры из Бразилии обманом вербуют соотечественников якобы на СВО. Людям обещают зарплаты до $10 тысяч (810 тысяч рублей) и «красивых русских женщин». Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, как минимум 50 человек пострадали от действий блогером, которые снимают видео на страйкбольном полигоне в арендованной военной форме.
Те, кто поверил Артуру и Антонио и заключил контракты, приезжали в Москву, где их встречали подельники. Сим-карты иностранцам продавали по 10 тысяч вместо 300 рублей, а затем отвозили к нотариусу, где они подписывали доверенность под видом формальностей.
В случае смерти владельца документ позволял распоряжаться их банковскими счетами и получать страховые выплаты третьим лицам.
Тем, кто платить блогерам отказывался, предъявляли обвинения в поддержке Украины.
Ранее находящийся в зоне СВО на Украине потомок российского императора Николая I Гавриил Дорошин показал череп на палке и послание под ним.