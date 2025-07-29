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Бразильцев заманивают на СВО, обещая «красивых русских женщин»

TikTok-блогеры из Бразилии обманом вербуют соотечественников якобы на СВО.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

TikTok-блогеры из Бразилии обманом вербуют соотечественников якобы на СВО. Людям обещают зарплаты до $10 тысяч (810 тысяч рублей) и «красивых русских женщин». Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации издания, как минимум 50 человек пострадали от действий блогером, которые снимают видео на страйкбольном полигоне в арендованной военной форме.

Те, кто поверил Артуру и Антонио и заключил контракты, приезжали в Москву, где их встречали подельники. Сим-карты иностранцам продавали по 10 тысяч вместо 300 рублей, а затем отвозили к нотариусу, где они подписывали доверенность под видом формальностей.

В случае смерти владельца документ позволял распоряжаться их банковскими счетами и получать страховые выплаты третьим лицам.

Тем, кто платить блогерам отказывался, предъявляли обвинения в поддержке Украины.

Ранее находящийся в зоне СВО на Украине потомок российского императора Николая I Гавриил Дорошин показал череп на палке и послание под ним.