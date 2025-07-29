Бразильцев заманивают на СВО, обещая «красивых русских женщин»

Те, кто поверил Артуру и Антонио и заключил контракты, приезжали в Москву, где их встречали подельники. Сим-карты иностранцам продавали по 10 тысяч вместо 300 рублей, а затем отвозили к нотариусу, где они подписывали доверенность под видом формальностей.