Таджикистан объявил в розыск фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Салиева

Трунов также заявил, что правоохранительные органы Турции могут экстрадировать в Россию объявленных в розыск фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Согласно материалам следствия, все подозреваемые покинули территорию РФ до совершения преступления, скрывшись в Турции. Отмечается, что один из разыскиваемых также является братом непосредственного исполнителя теракта Мухаммадсобира Файзова*.