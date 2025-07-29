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Таджикистан объявил в розыск фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Салиева

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Уменджон Салиев, снабжавший исполнителей оружием, объявлен в розыск в Таджикистане.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Таджикистан объявил в розыск фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Уменджона Салиева, который снабжал вооружением исполнителей террористического акта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, представляющего в рамках дела интересы потерпевших.

«В розыск фигурант дела о теракте в “Крокусе” Уменджон Салиев, обвиняемый в Таджикистане в разбое», — сообщил он.

Трунов также заявил, что правоохранительные органы Турции могут экстрадировать в Россию объявленных в розыск фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Согласно материалам следствия, все подозреваемые покинули территорию РФ до совершения преступления, скрывшись в Турции. Отмечается, что один из разыскиваемых также является братом непосредственного исполнителя теракта Мухаммадсобира Файзова*.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.