Таджикистан объявил в розыск фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Салиева

Таджикистан объявил в розыск фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Уменджона Салиева, который снабжал вооружением исполнителей террористического акта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, представляющего в рамках дела интересы потерпевших.
«В розыск фигурант дела о теракте в “Крокусе” Уменджон Салиев, обвиняемый в Таджикистане в разбое», — сообщил он.
Трунов также заявил, что правоохранительные органы Турции могут экстрадировать в Россию объявленных в розыск фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Согласно материалам следствия, все подозреваемые покинули территорию РФ до совершения преступления, скрывшись в Турции. Отмечается, что один из разыскиваемых также является братом непосредственного исполнителя теракта Мухаммадсобира Файзова*.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.