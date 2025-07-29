Зоопарк убил десятки обезьян по странной причине: люди пытались спасти животных, но их схватили силовики

В Германии один из самых знаменитых зоопарков цинично убил десятки обезьян из-за переполненности вольеров. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Как отмечает издание, инцидент произошел в нюрнбергском зоопарке. Тот долгое время был закрыт по «техническим причинам», и многие активисты связывали это с противоправными действиями. В частности, с желанием скрыть факт убийства животных. Некоторые активисты даже пытались спасти зверей, пробравшись в зоопарк, но их задерживала служба безопасности.
Теперь же ситуация приобрела еще более скандальный формат. Зоопарк открыто заявил, что 12 обезьян действительно были убитых. В качестве оправдания добавили, мол, некуда было их сажать. Ибо вольеры «переполнены».
«Зоопарк подтвердил убийство 12 бабуинов и объявил, что “сократил численность группы гвинейских бабуинов на двенадцать особей. Вольер рассчитан всего на 25 животных, однако недавно популяция выросла до более чем 40”, — пишет Bild.
Впрочем, на этом парад откровенного лицемерия и зверства не закончился. Сообщается, что зоопарк якобы пытался найти животным новый дом, но ничего не вышло. Почему решили именно убивать, а не выпустить, например, в дикую природу или заповедники — до сих пор загадка.
Не менее вопиющий случай недавно произошел в Дагестане. Там чересчур креативный мужчина прокатил осла на зиплайне. А затем выложил видео с произошедшего в Сеть. Пользователи сразу же заявили, что мужчину необходимо привлечь к ответственности. Однако в МВД усомнились в возможности подобного.