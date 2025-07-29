Зоопарк убил десятки обезьян по странной причине: люди пытались спасти животных, но их схватили силовики

Впрочем, на этом парад откровенного лицемерия и зверства не закончился. Сообщается, что зоопарк якобы пытался найти животным новый дом, но ничего не вышло. Почему решили именно убивать, а не выпустить, например, в дикую природу или заповедники — до сих пор загадка.