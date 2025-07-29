Русская Америка: как и почему Аляску продали США

Американский военный Джеффри Фриц выдвинул предложение о покупке США у России Командорских островов, расположенных у Камчатки, за 15 миллиардов долларов. Такая идея вызывает ассоциации с тем, как в 1867 году Россия продала США Аляску. Как это произошло и почему — в материале «Вечерней Москвы».
Русская Америка.
Аляска была открыта в 1732 году русскими исследователями Михаилом Гвоздевым и Иваном Федоровым. В 1784 году на остров Кадьяк у южного побережья Аляски прибыла экспедиция купца из Иркутска Григория Шелихова, основавшая первое русское поселение в Америке — Гавань Трех Святителей.
В 1799 году Аляска стала управляться полугосударственной колониальной торговой Российско-американской компанией (РАК), которую основали Шелихов и путешественник Николай Резанов. Эта компания получила монополию на промыслы, торговлю и добычу полезных ископаемых на Аляске. Также ей принадлежало исключительное право открытия и присоединения к России территорий в северной части Тихого океана.
Местные народы поначалу недоброжелательно относились к русским колонистам и даже предпринимали попытки нападения на поселения. Однако затем отношения удалось наладить.
В 1809—1819 годах стоимость добытых на Аляске мехов составила свыше 15 миллионов рублей, что тогда составляло примерно более одного процента от всех доходов российского бюджета.
Административным центром Русской Америки был город Новоархангельск (ныне Ситка). Общая территория всех владений России в Америке составляла около 1,5 миллиона квадратных километров.
Почему Аляску продали.
Впервые идея о продаже Аляски Соединенным Штатам была высказана генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем Муравьевым-Амурским в 1853 году. По его мнению, изложенному императору Николаю I, Россия не имела военных и экономических возможностей для защиты Аляски в случае нападения США и Британии, которые в тот момент также активно осваивали Североамериканский континент.
Муравьев-Амурский предложил «не цепляться» за Аляску и продать ее по выгодной цене США, таким образом заручившись союзником против Британской империи, а деньги направить на развитие Дальнего Востока.
Эта идея окрепла во время Крымской войны 1853−1856 года. Российская империя и Британия находились по разные стороны, поэтому в Петербурге опасались, что британский флот в Канаде атакует Аляску. Чтобы этого избежать, в 1854 году между Россией и США был заключен фиктивный договор сроком на три года о продаже Аляски. Формально она была передана под юрисдикцию компании из США, однако фактически Россия продолжала управлять ею. Из-за этого британцы не решились атаковать русские владения.
После Крымской войны младший брат императора Александра II Константин Николаевич заговорил о том, что Аляску нужно продать американцам — на этот раз всерьез. Он считал, что колонии в Америке приносят России мало пользы, а США, стремясь к господству, рано или поздно захотят их забрать. Брата императора поддержал министр финансов Михаил Рейтерн.
В начале 1859 года Александр II распорядился провести совещание с американской стороной о возможной цене Аляски. Те назвали сумму — пять миллионов долларов.
Российский флаг «не хотел спускаться».
28 (16) декабря 1866 года в Санкт-Петербурге прошло совещание о продаже Аляски, в котором участвовали Александр II, брат императора Константин Николаевич, Михаил Рейтерн, морской министр Николай Краббе и российский посланник в США Эдуард Стекль. На совещании единогласно было принято решение о продаже. При этом оно было засекречено. Правление Российско-американской компании получило уведомление о сделке только спустя три недели после ее официального оформления.
Во время переговоров удалось увеличить сумму сделки до 7,2 миллиона долларов. 18 (30) марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор, согласно которому все русские владения в Америке переходили под юрисдикцию США. Исключением стали храмы, воздвигнутые русскими колонистами, — они остались принадлежать Православной церкви.
Почти все деньги, полученные от продажи, пошли на развитие железных дорог в Российской империи. Торжественная церемония передачи территорий состоялась 6 (18 октября) в Новоархангельске. По сообщениям «Санкт-Петербургских ведомостей», российский флаг «не хотел спускаться», пока один из матросов не залез на флагшток и не отвязал его.
За то время, что Аляска была в составе Российской империи, на ее территории произошло много интересных событий. О пяти самых увлекательных из них «Вечерняя Москва» рассказала в другом своем материале.