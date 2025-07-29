Русская Америка: как и почему Аляску продали США

Эта идея окрепла во время Крымской войны 1853−1856 года. Российская империя и Британия находились по разные стороны, поэтому в Петербурге опасались, что британский флот в Канаде атакует Аляску. Чтобы этого избежать, в 1854 году между Россией и США был заключен фиктивный договор сроком на три года о продаже Аляски. Формально она была передана под юрисдикцию компании из США, однако фактически Россия продолжала управлять ею. Из-за этого британцы не решились атаковать русские владения.