Рекордное потепление Ладожского озера зафиксировали в РАН

Ученые выяснили, что с 2013 года среднегодовая температура в водоеме выросла на два градуса и в 2020 году достигла 6,5 градусов. Кроме того, за последние 30 лет часто наблюдались теплые и очень теплые зимы, а лето стало длиться дольше.