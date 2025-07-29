Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рекордное потепление Ладожского озера зафиксировали в РАН

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН зафиксировали значительное потепление Ладожского озера и изменение его ледового режима. Подобное явление приводит к более раннему исчезновению льда в водоеме. Об этом во вторник, 29 июля, сообщили в пресс-службе центра.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН зафиксировали значительное потепление Ладожского озера и изменение его ледового режима. Подобное явление приводит к более раннему исчезновению льда в водоеме. Об этом во вторник, 29 июля, сообщили в пресс-службе центра.

В нем отметили, что исследователи сделали выводы о потеплении озера на основе комплексного анализа массива данных, которые были собраны с 1897 по 2024 год.

Ученые выяснили, что с 2013 года среднегодовая температура в водоеме выросла на два градуса и в 2020 году достигла 6,5 градусов. Кроме того, за последние 30 лет часто наблюдались теплые и очень теплые зимы, а лето стало длиться дольше.

— Наши данные свидетельствуют о явных признаках потепления зимних периодов и перестройки ледового режима Ладожского озера, что определяется глобальными изменениями климата Земли в целом, — заявил руководитель Лаборатории географии и гидрологии Института озероведения РАН Михаил Науменко.

Он отметил, что полученные в результате исследования результаты служат основой для разработки прогностических моделей изменения всей экосистемы Ладожского озера, передает сайт центра.

Китайские ученые во главе с Тяньюнем Донгом заявили, что в 2023 году морские волны тепла стали в четыре раза продолжительнее и охватили 96 процентов площади океанов Земли. По мнению специалистов, такие результаты могут указывать на критический момент в климатических изменениях.