Рекордное потепление Ладожского озера зафиксировали в РАН

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН зафиксировали значительное потепление Ладожского озера и изменение его ледового режима. Подобное явление приводит к более раннему исчезновению льда в водоеме. Об этом во вторник, 29 июля, сообщили в пресс-службе центра.
В нем отметили, что исследователи сделали выводы о потеплении озера на основе комплексного анализа массива данных, которые были собраны с 1897 по 2024 год.
Ученые выяснили, что с 2013 года среднегодовая температура в водоеме выросла на два градуса и в 2020 году достигла 6,5 градусов. Кроме того, за последние 30 лет часто наблюдались теплые и очень теплые зимы, а лето стало длиться дольше.
— Наши данные свидетельствуют о явных признаках потепления зимних периодов и перестройки ледового режима Ладожского озера, что определяется глобальными изменениями климата Земли в целом, — заявил руководитель Лаборатории географии и гидрологии Института озероведения РАН Михаил Науменко.
Он отметил, что полученные в результате исследования результаты служат основой для разработки прогностических моделей изменения всей экосистемы Ладожского озера, передает сайт центра.
Китайские ученые во главе с Тяньюнем Донгом заявили, что в 2023 году морские волны тепла стали в четыре раза продолжительнее и охватили 96 процентов площади океанов Земли. По мнению специалистов, такие результаты могут указывать на критический момент в климатических изменениях.