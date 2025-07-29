Уголовка за фото в домовом чате вполне реальна: как не нарушить закон и избежать штрафа

В домовых чатах всё чаще публикуют фото жильцов, снятые камерами в подъездах. Такие действия нарушают закон и могут привести к ответственности, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Матвей Елисеев.
По его словам, размещение фотографий без согласия человека незаконно. Это может повлечь гражданскую ответственность, включая выплату компенсации за моральный ущерб. Размер компенсации определяет суд, учитывая обстоятельства дела и степень вины. Также пострадавший вправе требовать удаления снимков из чата и возмещения убытков, если они доказаны, например, при ущербе репутации.
Елисеев отметил, что обработка персональных данных, включая фото, требует законных оснований. Без согласия человека публикация в чате нарушает правила, за что предусмотрены административные штрафы.
Юрист добавил, что уголовная ответственность возможна, если фото раскрывает личные или семейные тайны, особенно в приватной ситуации, например, во время личного разговора. Даже если снимок сделан в подъезде, но вторгается в частную жизнь, его распространение незаконно.
Администратор чата, зная о нарушении, но не удаляя фото, также может быть привлечён к ответственности. Незаконное копирование записи с камеры добавляет состав преступления, связанного с доступом к информации.
Ранее юрист Илья Русяев уточнял, что россиян могут заставить выплатить штраф или даже посадить в тюрьму за ругань в домовых чатах. Адвокат напомнил, что любые чаты являются публичным пространством.