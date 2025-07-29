«Потерял контроль»: психолог оценила агрессивные выпады мужа Кудрявцевой, страдающего алкоголизмом

Игорь и Лера много лет были счастливы вместе.
Ситуация с хоккеистом Игорем Макаровым, который публично оскорбил супругу Леру Кудрявцеву и «набросился» на подписчиков, довольно предсказуема. Телеведущая заявляла, что муж страдает алкоголизмом, из-за чего она стала созависимой. Спустя несколько дней бывший спортсмен вышел на связь, унизительно обратился к жене, а после стал отбиваться от общественного порицания, используя оскорбительные формулировки. Психолог Мила Рубинчик в беседе с URA.RU оценила сложившуюся ситуацию.
«Агрессия Игоря Макарова в публичном пространстве — типичная реакция человека, переживающего потерю идентичности и контроль над собственной жизнью. Завершение спортивной карьеры, отсутствие новой социальной роли и, по словам Леры Кудрявцевой, хронический алкоголизм привели к внутреннему кризису. Публичные оскорбления — это не столько враждебность, сколько форма самозащиты от чувства уязвимости и провала. Алкоголь снижает самоконтроль и усиливает импульсивность», — поясняет эксперт.
В целом ситуация в звездной семье накаляется и усугубляется реакцией Макарова. Пока Кудрявцева молчит, ее супруг продолжает попадать в скандальные новостные заголовки. Такое «неспортивное» поведение объясняется несколькими факторами. Мила Рубинчик выделила три.
«Речь идет о нарушении эмоциональных границ. Публичная агрессия говорит о недостаточной эмоциональной зрелости, низкой способности к эмпатии и самоконтролю. Это может быть следствием хронического стресса, безработицы и утраты социальной роли».
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Второе — самозащита от уязвимости. Резкие ответы и оскорбления в адрес хейтеров и жены — попытка защитить свою самооценку от внешней критики. Часто обсуждения семьи воспринимаются как атака на личность, особенно если человек чувствует себя утратившим прежнее положение. Конечно, накладывает свой отпечаток и зависимость. «Алкоголь как дезадаптация. Если алкоголь — долгосрочное решение внутреннего кризиса, он снижает способность к конструктивной коммуникации, снижает тормоза, усиливает импульсивность, агрессию и депрессию». Страдает от этого и созависимая Лера. В погоне стать «спасателем», она истощает свои силы, снижает сопротивляемость и повышает риск эмоционального выгорания.
Разрешить эту ситуацию помогут профессионалы, которые нужны обеим сторонам. Для Макарова психолог видит индивидуальную терапию по зависимости и работе с самооценкой. Только это поможет избавиться от агрессии. Кудрявцевой необходимо снизить созависимость и укрепить границы. И после этого можно говорить о парной терапии.
Об алкоголизме хоккеиста Игоря Макарова теледива рассказала больше года назад. Тогда Кудрявцева заявила, что уходит от него. Правда, спустя время звезда экрана попыталась «спасти» мужа, отправив его в рехаб. После этого пара воссоединилась, но, как оказалось, проблема никуда не исчезла. Говорят, что Макаров запил по причине того, что спортивная карьера пошла на спад.