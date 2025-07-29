«Потерял контроль»: психолог оценила агрессивные выпады мужа Кудрявцевой, страдающего алкоголизмом

Второе — самозащита от уязвимости. Резкие ответы и оскорбления в адрес хейтеров и жены — попытка защитить свою самооценку от внешней критики. Часто обсуждения семьи воспринимаются как атака на личность, особенно если человек чувствует себя утратившим прежнее положение. Конечно, накладывает свой отпечаток и зависимость. «Алкоголь как дезадаптация. Если алкоголь — долгосрочное решение внутреннего кризиса, он снижает способность к конструктивной коммуникации, снижает тормоза, усиливает импульсивность, агрессию и депрессию». Страдает от этого и созависимая Лера. В погоне стать «спасателем», она истощает свои силы, снижает сопротивляемость и повышает риск эмоционального выгорания.