Трамп заявил, что не переживает о последствиях введения пошлин против РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не переживает о возможных последствиях введения пошлин против России и ее торговых партнеров для мирового энергетического сектора. Об этом американский лидер заявил во время беседы с журналистами на борту своего самолета во время полета из Абердина в Вашингтон.
«Я по этому поводу не тревожусь», — отметил Трамп, комментируя потенциальные последствия пошлин.
По словам главы Белого дома, если после введения тарифов на товары из РФ и других стран в мировом энергетическом секторе будут наблюдаться сбои, США просто нарастят объемы добычи нефти. Он отметил, что ее стоимость в настоящий момент достаточно защищена.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что США введут пошлины против РФ, если Вашингтон и Москва не достигнут договоренностей по Украине в течение 10 дней.