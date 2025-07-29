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Трамп заявил, что не переживает о последствиях введения пошлин против РФ

США намерены нарастить объемы добычи нефти, если введение пошлин против РФ и ее торговых партнеров повлияет на мировой энергетический сектор.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не переживает о возможных последствиях введения пошлин против России и ее торговых партнеров для мирового энергетического сектора. Об этом американский лидер заявил во время беседы с журналистами на борту своего самолета во время полета из Абердина в Вашингтон.

«Я по этому поводу не тревожусь», — отметил Трамп, комментируя потенциальные последствия пошлин.

По словам главы Белого дома, если после введения тарифов на товары из РФ и других стран в мировом энергетическом секторе будут наблюдаться сбои, США просто нарастят объемы добычи нефти. Он отметил, что ее стоимость в настоящий момент достаточно защищена.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что США введут пошлины против РФ, если Вашингтон и Москва не достигнут договоренностей по Украине в течение 10 дней.

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