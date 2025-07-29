Трамп заявил, что не переживает о последствиях введения пошлин против РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не переживает о возможных последствиях введения пошлин против России и ее торговых партнеров для мирового энергетического сектора. Об этом американский лидер заявил во время беседы с журналистами на борту своего самолета во время полета из Абердина в Вашингтон.