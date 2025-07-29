Россияне пожаловались, что не успевают родить второго ребенка

«Россияне хотели бы завести больше одного ребенка, однако готовы делать это ближе к 30 годам», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале «Мир России». В опросе, проведенном среди россиян в возрасте от 18 до 35 лет, отмечается, что только около 15% респондентов считают оптимальным рождение первого ребенка у мужчин до 25 лет, а почти треть молодежи ориентируется на возраст к тридцати годам.