Военный эксперт: Украину никому не жалко, пожалеем украинцев скорее мы

По его словам, Запад понимает, что ему на сегодняшний момент ничего не грозит. «Они будут этот конфликт затягивать как можно дольше вплоть до 2028−2030 годов. В марте они приняли белую книгу, которая называется “Оборона Европы. Готовность-2030”. В этом документе прописано реформирование и перевооружение сил Европы до 2030 года — черным по белому о готовности к войне в 2030 году. Сейчас, правда, все начинают склоняться к новой дате в 2028 году, наверное, на фоне тех разведпризнаков, о которых мы с вами говорили. Поэтому ситуация напряженная. О чем и говорил наш глава государства — нам спокойно жить не дадут», — подчеркнул замначальника факультета.