Военный эксперт: Украину никому не жалко, пожалеем украинцев скорее мы

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украину никому не жалко, пожалеем украинцев скорее мы. Такое мнение выразил в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заместитель начальника факультета по учебной и научной работе — начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
Эксперт отметил, что Россию втянули конфликт, и тем, кто это сделал, такое положение вещей очень выгодно. «Стратегия измора при затягивании этого конфликта работает в обе стороны. А Украину никому не жалко, пожалеем украинцев скорее мы. Они для нас родные. Недавно в ТikTok видел, что сидят солдаты в окопах по разные стороны и поют одинаковые песни — “Катюшу” и все остальное. Вот как это может быть? Это же душа, все считают одинаковым свой язык, свою культуру, несмотря на то, что долгие годы там велась работа в противоположном направлении», — сказал Андрей Богодель.
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По его словам, Запад понимает, что ему на сегодняшний момент ничего не грозит. «Они будут этот конфликт затягивать как можно дольше вплоть до 2028−2030 годов. В марте они приняли белую книгу, которая называется “Оборона Европы. Готовность-2030”. В этом документе прописано реформирование и перевооружение сил Европы до 2030 года — черным по белому о готовности к войне в 2030 году. Сейчас, правда, все начинают склоняться к новой дате в 2028 году, наверное, на фоне тех разведпризнаков, о которых мы с вами говорили. Поэтому ситуация напряженная. О чем и говорил наш глава государства — нам спокойно жить не дадут», — подчеркнул замначальника факультета.
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента. -0-