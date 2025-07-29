Экс-депутат Рады Береза: Коломойский проиграл дело по иску на $5,5 млрд

«Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов проиграли дело Приватбанка на сумму почти $5 миллиардов… Это решение может стать переломным моментом не только для олигархов, но и для самого Владимира Зеленского, если в рамках расследования дела всплывут те же офшоры с Panama Papers», — отметил он.