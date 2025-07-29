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Экс-депутат Рады Береза: Коломойский проиграл дело по иску на $5,5 млрд

Этот вердикт может стать переломным моментом не только для олигархов, но и для Зеленского, считает Борислав Береза.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Украинский предприниматель Игорь Коломойский* и его партнер Геннадий Боголюбов проиграли в суде Лондона дело по иску на $5,5 млрд со стороны ранее принадлежавшего им Приватбанка. Об этом сообщил в соцсетях экс-депутат Рады, блогер Борислав Береза.

«Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов проиграли дело Приватбанка на сумму почти $5 миллиардов… Это решение может стать переломным моментом не только для олигархов, но и для самого Владимира Зеленского, если в рамках расследования дела всплывут те же офшоры с Panama Papers», — отметил он.

В 2020 году Приватбанк подал на Коломойского и Боголюбова исковое заявление о возмещении убытков на сумму $5,5 млрд.

Ранее сообщалось, что суд РФ признал законным изъятие недвижимости Игоря Коломойского в доход страны.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.