Экс-депутат Рады Береза: Коломойский проиграл дело по иску на $5,5 млрд

Украинский предприниматель Игорь Коломойский* и его партнер Геннадий Боголюбов проиграли в суде Лондона дело по иску на $5,5 млрд со стороны ранее принадлежавшего им Приватбанка. Об этом сообщил в соцсетях экс-депутат Рады, блогер Борислав Береза.
«Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов проиграли дело Приватбанка на сумму почти $5 миллиардов… Это решение может стать переломным моментом не только для олигархов, но и для самого Владимира Зеленского, если в рамках расследования дела всплывут те же офшоры с Panama Papers», — отметил он.
В 2020 году Приватбанк подал на Коломойского и Боголюбова исковое заявление о возмещении убытков на сумму $5,5 млрд.
Ранее сообщалось, что суд РФ признал законным изъятие недвижимости Игоря Коломойского в доход страны.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.