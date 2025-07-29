Роман на службе стоил карьеры: в Узбекистане отстранили от должности чиновника после утечки видео

В Узбекистане уволен начальник районного отдела министерства занятости и сокращения бедности после скандала с его участием. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Чиновник с инициалами А. А. попал в неприятную ситуацию — кадры с его участием, предположительно с камеры служебного компьютера, оказались в соцсетях. На них он во время совещания обнимался со своей секретаршей, которая сидела у него на коленях. Пользователи активно обсуждали видео, проводя параллели с аналогичным инцидентом в США.
«В связи с обсуждаемой в социальных сетях ситуацией — поступком государственного служащего, противоречащим правилам этикета, Информационная служба министерства сообщает следующее: Трудовой договор с упомянутыми в сообщениях сотрудниками расторгнут», — говорится в сообщении.
В Министерстве занятости подчеркнули, что оно строго придерживается политики нулевой терпимости к нарушениям служебной дисциплины и норм поведения.
Напомним, похожий случай ранее рассказывал KP.RU. Генеральный директор американской IT-компании Astronomer Энди Байрон покинул пост после того, как его засняли вместе с любовницей на концерте Coldplay. Видео, где он вместе с директором по персоналу Кристин Кэбот попал в объектив так называемой «камеры поцелуев», быстро разлетелось по соцсетям. Поведение вызвало резонанс, и компания заявила о несоответствии произошедшего корпоративным стандартам.