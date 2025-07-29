Роман на службе стоил карьеры: в Узбекистане отстранили от должности чиновника после утечки видео

Чиновник с инициалами А. А. попал в неприятную ситуацию — кадры с его участием, предположительно с камеры служебного компьютера, оказались в соцсетях. На них он во время совещания обнимался со своей секретаршей, которая сидела у него на коленях. Пользователи активно обсуждали видео, проводя параллели с аналогичным инцидентом в США.