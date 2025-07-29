Фотосессия бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, организованного для западного глянца, возможно является частью подготовки к его вступлению в должность президента Украины. Таким мнением поделился военный корреспондент Александр Коц, комментируя сообщения Службы внешней разведки (СВР) о том, что Лондон и Вашингтон уже утвердили Залужного главным кандидатом на пост украинского лидера вместо Владимира Зеленского.
Коц предупредил украинцев, что радоваться замене Зеленского на Залужного не стоит. Он считает, что с Залужным на посту президента жизнь в стране станет невозможной, а Запад добивается именно этого.
— Деловой стиль Залужного с хуторским лицом не должен вводить в заблуждение граждан Украины. Лучше не станет. Просто ВСЕ ресурсы пойдут на войну. ТЦК вообще дадут вольницу, окончательно оформив новую опричнину. В армию начнут насильно грести с 18 лет. Ну и так далее. Не для мира ставят таких президентов, — говорится в публикации.
В тот же день стало известно, что Залужный снялся для украинской версии журнала Vogue, а также написал авторскую колонку, в которой рассказал о своей биографии и отметил, что в его семье все говорили на украинском языке. Соответствующий материал был опубликован на сайте издания.