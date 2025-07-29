Суд в Гааге отказал в досрочном освобождении Ратко Младича

Суд в Гааге отказал в досрочном освобождении по состоянию здоровья экс-командующего армии боснийских сербов Ратко Младича, который отбывает пожизненное заключение, пишет Reuters.
Как заявила председатель суда Грасиела Гатти Сантана, медзаключения свидетельствуют, что жизнь Ратко Младича скоро завершится. Однако у него нет острой неизлечимой болезни, которая могла бы оправдать досрочное освобождение.
Кроме того, согласно судебному решению, состояние Ратко Младича оценивается как стабильное. Он находится под наблюдением врачей.
Напомним, Ратко Младича приговорили к пожизненному заключению в 2017 году. Его осудили по обвинениям в геноциде, преступлениях против человечности и нарушении законов войны. Он скрывался от правосудия около 16 лет. Однако в 2011 году Ратко Младича арестовали в Сербии и экстрадировали в Гаагу.