Суд в Гааге отказал в досрочном освобождении Ратко Младича

Напомним, Ратко Младича приговорили к пожизненному заключению в 2017 году. Его осудили по обвинениям в геноциде, преступлениях против человечности и нарушении законов войны. Он скрывался от правосудия около 16 лет. Однако в 2011 году Ратко Младича арестовали в Сербии и экстрадировали в Гаагу.