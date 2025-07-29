Таджикистан объявил в розыск фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

По данным следствия, у родного брата Файзова* до нападения на концертный зал в Подмосковье жили участники нападения Саидакрами Рачабализода* и Шамсидин Фаридуни*. Последний был судим в Таджикистане за преступление против половой неприкосновенности, передает ТАСС.