Сеть магазинов «Дикси» опровергла информацию о сбоях в работе компании

Представители сети магазинов «Дикси» опровергли информацию о якобы сбоях в работе компании, которая ранее распространилась в ряде Telegram-каналов.
«Данная информация не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе компании.
Как отметили представители «Дикси», все магазины сети работают в штатном режиме, сбоев в функционировании торговых точек не наблюдается.
Ранее KP.RU сообщал, что Роскомнадзор зафиксировал сбои в работе сети аптек «Столички» и «Неофарм», а также поликлиники «Семейный доктор» во вторник, 29 июля. У всех предприятий наблюдались неполадки в работе интернет-порталов. При этом представители ведомства уточнили, что признаков хакерских атак по итогам проверок выявлено не было.