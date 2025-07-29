Сеть магазинов «Дикси» опровергла информацию о сбоях в работе компании

Ранее KP.RU сообщал, что Роскомнадзор зафиксировал сбои в работе сети аптек «Столички» и «Неофарм», а также поликлиники «Семейный доктор» во вторник, 29 июля. У всех предприятий наблюдались неполадки в работе интернет-порталов. При этом представители ведомства уточнили, что признаков хакерских атак по итогам проверок выявлено не было.