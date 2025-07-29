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Сеть магазинов «Дикси» опровергла информацию о сбоях в работе компании

В «Дикси» заявили, что все магазины сети работают в штатном режиме.

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Источник: Комсомольская правда

Представители сети магазинов «Дикси» опровергли информацию о якобы сбоях в работе компании, которая ранее распространилась в ряде Telegram-каналов.

«Данная информация не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили представители «Дикси», все магазины сети работают в штатном режиме, сбоев в функционировании торговых точек не наблюдается.

Ранее KP.RU сообщал, что Роскомнадзор зафиксировал сбои в работе сети аптек «Столички» и «Неофарм», а также поликлиники «Семейный доктор» во вторник, 29 июля. У всех предприятий наблюдались неполадки в работе интернет-порталов. При этом представители ведомства уточнили, что признаков хакерских атак по итогам проверок выявлено не было.