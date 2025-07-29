Собранная техника помогает освобождать территории

Волонтеры корпуса «Zа жизнь» продолжают сбор гумпомощи для военнослужащих, выполняющих задачи на Запорожском направлении и в середине августа повезут очередной гуманитарный груз.
На этот раз активисты волонтерского объединения «Zа жизнь» собирают старлинки, чтобы на передовой была связь, рации, дроны и генераторы. А еще — рюкзаки, канцелярские товары и одежду для школьников к новому учебному году, эти вещи передадут в детский дом, расположенный в селе Мирном Мелитопольского района Запорожской области.
Руководитель волонтерского корпуса «Zа жизнь» Татьяна Данилочкина рассказывает, что они собирают гумпомощь с самого начала спецоперации, помогая другим волонтерским объединениям.
— В сентябре 2022 года мобилизовали моего зятя Евгения Евстюгова, ему на тот момент было 22 года, и мы всей семьей подготавливали его на фронт. А мой коллега, адвокат Денис Балуев сказал: если меня не мобилизуют, то я активно буду собирать и отвозить гуманитарную помощь, — рассказывает Татьяна.
Денис ходил на курсы тактической медицины и начальной военной подготовки. Вот так начал формироваться костяк волонтерской группы «Zа жизнь», которая как самостоятельная единица начала действовать в 2023 году.
Участник группы Дмитрий Сырцев вспоминает, как в январе 2023 года он поехал с Денисом Балуевым в Сватово.
— Неподалеку были слышны выстрелы, взрывы, мы видели на земле мины. Но это нас не сломило, а наоборот, только придало решимости отвозить гумпомощь. Все для того, чтобы быстрее приблизить Победу, — рассказывает Дмитрий.
Активно волонтеры помогают 1429-му гвардейскому мотострелковому полку, где служил зять Татьяны Данилочкиной. Евгений Евстюгов, к сожалению, умер 31 декабря 2022 года от полученных ран. Волонтеры наладили контакт с командиром 2-го батальона Юрием с позывным «Волк», который передавал запросы. Пользуются большим спросом маскировочные сети: с этим помогают волонтеры из Зеленограда и из района Марфино. А дочь активистки корпуса Натальи Мельниковой — Василиса плетет браслеты для бойцов, с их позывными.
— И они стали для военнослужащих настоящим талисманом, — улыбается Наталья. — Нам передают, что никто из бойцов, кто носит эти браслеты, не пострадал. Все живы.
СПРАВКА.
Гуманитарный корпус «Zа жизнь» был организован юристами Татьяной Данилочкиной, Денисом Балуевым и еще несколькими активистами. Ныне волонтерское движение имеет свой телеграм-канал, который объединяет 274 неравнодушных москвича. Они сотрудничают с другими волонтерскими группами: «ZelМаскировка» из Зеленограда и «Сердце Марфино» из района Марфино.