Собранная техника помогает освобождать территории

— В сентябре 2022 года мобилизовали моего зятя Евгения Евстюгова, ему на тот момент было 22 года, и мы всей семьей подготавливали его на фронт. А мой коллега, адвокат Денис Балуев сказал: если меня не мобилизуют, то я активно буду собирать и отвозить гуманитарную помощь, — рассказывает Татьяна.