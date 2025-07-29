Тольяттинский «Акрон» вырвал победу у «Балтики» в Самаре 29 июля

Команда Заура Тедеева взяла три очка в игре первого тура группы D Кубка России на последних минутах.
Тольяттинцы принимали «Балтику» на «Солидарность Самара Арене» во вторник вечером (6+). Хозяева открыли счет на 7-й минуте. Жилсон Беншимол реализовал 11-метровый удар.
На 14-й гости сравняли. Отличился Тентон Йенне. После перерыва тренеры обоих клубов провели ряд замен. А на 73-й из-за повреждения поле покинул полузащитник волжан Хетаг Хосонов. Вместо него вышел Алекса Джурасович.
Исход встречи решился в добавленное время. Беншимол отправил мяч в сетку ворот калининградской команды после подачи углового — 2:1 и три очка в активе «красно-черных».
Недавно футболисты «Акрон-Академии Коноплева» взяли золото на турнире в Китае.
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