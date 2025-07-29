Россиянам рассказали, как снять блокировку счета из-за перевода средств

Чтобы быстрее разблокировать счет, замороженный банком из-за подозрительного перевода, нужно немедленно связаться с банком, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что оперативное предоставление документов, подтверждающих законность операции, ускорит решение проблемы.
Чаплин пояснил, что при блокировке счета следует сразу обратиться в службу поддержки банка. Чем раньше клиент предоставит необходимые документы, тем быстрее счет будет разблокирован. Обычно процесс занимает от нескольких дней до недели.
Банки усиливают контроль, чтобы предотвратить незаконные операции, включая схемы с использованием подставных лиц, отметил депутат. Эта мера защищает финансовую систему и граждан. Чтобы избежать блокировки, Чаплин рекомендовал всегда указывать назначение платежа, сохранять чеки и договоры, а также не передавать данные карты посторонним.
Ранее стало известно, что российские банки всё чаще блокируют счета граждан, подозревая их в сомнительных операциях. Даже переводы друзьям или оплата покупок в магазине могут стать причиной заморозки средств.