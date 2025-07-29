Трамп призвал Россию урегулировать конфликт на Украине за 10 дней

— А потом мы введем пошлины и прочее. И я не знаю, повлияет ли это на Россию. Это может повлиять на них (на Россию — прим. «ВМ») или не повлиять. Но может (повлиять — прим. «ВМ»), — заявил американский лидер во время беседы с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон.