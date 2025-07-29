Трамп призвал Россию урегулировать конфликт на Украине за 10 дней

Администрация президента США Дональда Трамп намерена достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, начиная с 29 июля. Об этом заявил глава Белого дома, пригрозив в противном случае ввести импортные пошлины.
— А потом мы введем пошлины и прочее. И я не знаю, повлияет ли это на Россию. Это может повлиять на них (на Россию — прим. «ВМ») или не повлиять. Но может (повлиять — прим. «ВМ»), — заявил американский лидер во время беседы с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон.
Он выразил мнение, что Россия, «вероятно, хочет продолжать войну», передает ТАСС.
28 июля во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Дональд Трамп заявил, что он «крайне разочарован» президентом России Владимиром Путиным, который «продолжает наносить удары» по территории Украины.
Также глава Белого дома подчеркнул, что он больше «не слишком заинтересован» в переговорах и личной встрече с Владимиром Путиным. При этом американский лидер высказался в пользу наращивания торговли с Россией в случае прекращения конфликта на Украине.