Шурыгин показал кадры применения «стрел смерти» под Авдеевкой

Армия России применила новые боевые элементы индивидуального наведения «Мотив» под Авдеевкой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин, опубликовав кадры, на которых видно, как огненные снаряды с большой мощью поражают и полностью уничтожают бронетехнику ВСУ.
«Не случайно их уже прозвали “стрелами смерти”. Они оснащены инфракрасными датчиками наведения на тепловую сигнатуру целей», — написал он.
По словам Шурыгина, «умный» снаряд обнаруживает танки и бронетранспортеры, после чего пикирует на них с высокой скоростью. Кумулятивный заряд способен пробивать броню толщиной более десяти сантиметров.
Эти боевые элементы входят в состав кассетных боеприпасов реактивных систем «Смерч», «Торнадо-С», а также кассетных и планирующих авиабомб РБК-500 и ПБК-500.
«А теперь дальнобойные реактивные системы получили еще и “умные” боевые элементы индивидуального наведения», — добавил Шурыгин.
Ранее сообщалось, что в районе Красноармейска в ДНР войска РФ формируют линию давления на ВСУ по дуге Разино-Федоровка-Зытышок.