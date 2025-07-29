Шурыгин показал кадры применения «стрел смерти» под Авдеевкой

Армия России применила новые боевые элементы индивидуального наведения «Мотив» под Авдеевкой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин, опубликовав кадры, на которых видно, как огненные снаряды с большой мощью поражают и полностью уничтожают бронетехнику ВСУ.