В Шахтах водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

В Шахтах во вторник, 29 июля, в 15:00 на улице Иванова произошло ДТП с несовершеннолетним. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 45-летний водитель «ГАЗа» не предоставил преимущество пешеходу на нерегулируемом переходе. В результате машина сбила 11-летнего ребенка.
Известно, что школьник получил телесные повреждения и был госпитализирован.
— Региональная Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть более внимательными на дорогах населенных пунктов и городов. Особую осторожность за рулем следует проявлять при проезде перекрестков и приближении к пешеходным переходам, — напомнили в ведомстве.
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