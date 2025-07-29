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В Шахтах водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Под Ростовом в ДТП пострадал 11-летний ребенок.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Шахтах во вторник, 29 июля, в 15:00 на улице Иванова произошло ДТП с несовершеннолетним. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 45-летний водитель «ГАЗа» не предоставил преимущество пешеходу на нерегулируемом переходе. В результате машина сбила 11-летнего ребенка.

Известно, что школьник получил телесные повреждения и был госпитализирован.

— Региональная Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть более внимательными на дорогах населенных пунктов и городов. Особую осторожность за рулем следует проявлять при проезде перекрестков и приближении к пешеходным переходам, — напомнили в ведомстве.

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