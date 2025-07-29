Трамп заявил, что может отказаться от поездки на саммит G20 в ЮАР

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, может отказаться от поездки на предстоящий саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в ноябре 2025 года. Об этом глава Белого дома заявил во время беседы с журналистами при перелете из Абердина в Вашингтон.