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Трамп заявил, что может отказаться от поездки на саммит G20 в ЮАР

Дональд Трамп допустил, что может отправить на предстоящий саммит G20 в ЮАР кого-то из представителей администрации США.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, может отказаться от поездки на предстоящий саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в ноябре 2025 года. Об этом глава Белого дома заявил во время беседы с журналистами при перелете из Абердина в Вашингтон.

«Я, вероятно, не поеду. Я бы хотел, но не думаю, что поступлю таким образом», — отметил Трамп.

По словам американского лидера, вместо себя он может отправить на саммит G20 кого-то из представителей администрации США. При этом, говоря о причинах подобного решения, Трамп заявил, что у него якобы «много проблем» Южной Африкой.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп допустил возможность личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином до конца 2025 года. При этом, где и когда могут пройти контакты представителей стран, президент США не уточнил.

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