«Синяки держались еще неделю»: баскетболист Касаткин описал первые минуты своего задержания в Париже

Баскетболиста Касаткина арестовали во Франции в аэропорту.
Российский баскетболист Даниил Касаткин рассказал о деталях своего задержания и содержания под стражей во Франции по запросу США. Он отметил, что задержание произошло сразу после прилета в Париж. Ранее Касаткин был арестован в Париже 21 июня по подозрению в киберпреступлениях, однако категорически отвергает предъявленные ему обвинения.
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«Я прилетел в Париж с моей невестой Аней, и мы выходили из самолета в отличном настроении, ожидая как можно скорее увидеть такой прекрасный Париж. Но, выйдя из самолета, мы увидели полицейских, проверяющих паспорта у всех пассажиров. Сразу обыскали, надели наручники, усадили в машину и повезли в ближайший участок. Наручники затянули так, что синяки держались еще неделю», — сообщил Касаткин. Его слова передает «Коммерсант».
В участке ему сообщили о задержании по международному ордеру и поместили в камеру с минимальными условиями. Касаткин отметил, что французская сторона на первом этапе ограничилась формальным исполнением запроса США: во время допроса ему задали только вопросы о личных данных, а адвокат не присутствовал.
Связаться с невестой Аней ему удалось лишь спустя сутки, а имя адвоката (Фредерик Бело) ему передали через нее по рекомендации российского посольства. Баскетболист подчеркнул, что не имеет отношения к инкриминируемым преступлениям, заявив, что «в компьютерах никогда не разбирался» и использовал их лишь для учебы и просмотра баскетбольных матчей.
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В настоящее время Касаткин содержится в тюрьме Centre Penitentiaire de Fresnes, которую он описывает как одну из старейших и худших во Франции. Он рассказал, что питается дважды в день, тренировочные условия ограничены, а дозвониться к родным удается не всегда из-за языкового барьера и особенностей тюремной связи.
Российские дипломаты держат контакт с Касаткиным и его невестой и оказывают необходимую поддержку. Защита готовит ходатайство об освобождении спортсмена под домашний арест на время разбирательства.
Касаткин, ранее выступавший за столичный баскетбольный клуб МБА-МАИ, находится под арестом с 23 июня. Ему грозит экстрадиция в США. Спортсмена подозревают в совершении киберпреступлений.