«Синяки держались еще неделю»: баскетболист Касаткин описал первые минуты своего задержания в Париже

«Я прилетел в Париж с моей невестой Аней, и мы выходили из самолета в отличном настроении, ожидая как можно скорее увидеть такой прекрасный Париж. Но, выйдя из самолета, мы увидели полицейских, проверяющих паспорта у всех пассажиров. Сразу обыскали, надели наручники, усадили в машину и повезли в ближайший участок. Наручники затянули так, что синяки держались еще неделю», — сообщил Касаткин. Его слова передает «Коммерсант».