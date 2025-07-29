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На Украине мужчины с лопатами прогнали сотрудников ТЦК и попали на видео

Мужчина, который дал отпор сотрудникам ТЦК, назвал себя «щитом народа».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

В Сети появилось видео, на котором двое мужчин с лопатами прогоняют полицейских и сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата). В каком населенном пункте на Украине произошел этот инцидент, не уточняется.

На кадрах видно, как раздетые до пояса мужчины с лопатами в руках вступают в словесную перепалку с военкомами, вынуждая тех уйти.

Автор ролика назвала мужчин «героями». Один из них ответил: «Мы — щит народа».

Ранее стало известно, что в Харькове сотрудники ТЦК забрызгали людей из перцового баллончика.