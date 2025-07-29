Мужчина выжил благодаря удару в пах: он обнажил страшный факт для врачей

В Шотландии мужчина сумел узнать о смертельном заболевании и вылечиться благодаря случайному удару в пах. Об этом сообщает газета The Daily Mail.
Как отмечает издание, история произошла еще несколько лет назад. Тогда еще 26-летний Оуэн Макни отправился играть в футбол с друзьями, но в какой-то момент приятель из команды противника случайно ударил его в пах. Вскоре несчастный оказался в больнице с сильными болями. Однако врачи не заметили ничего подозрительного.
Через неделю ситуация изменилась. На яичке мужчины образовалась шишка, из-за чего он снова обратился к врачам. Тогда медики выявили у него смертельный диагноз — онкологию. Причем на том самом месте. Вскоре Макни начали лечить. Ему пришлось перенести операцию, а также курс химиотерапии.
Тем не менее, болезнь Макни все-таки победил. Хотя и лишился одного из яичек. Сейчас мужчина продолжает вести счастливую жизнь и даже завел троих детей.
Немногим ранее в Британии произошел не менее удивительный, хотя и несколько пугающий случай. Там пенсионерка поиграла с собственной собакой, из-за чего поспешно скончалась. Все случилось потому, что питомец лизнул рану на ее ноге. Тем самым пес занес инфекцию, которая и стала причиной смерти.