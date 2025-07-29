Мужчина выжил благодаря удару в пах: он обнажил страшный факт для врачей

Как отмечает издание, история произошла еще несколько лет назад. Тогда еще 26-летний Оуэн Макни отправился играть в футбол с друзьями, но в какой-то момент приятель из команды противника случайно ударил его в пах. Вскоре несчастный оказался в больнице с сильными болями. Однако врачи не заметили ничего подозрительного.