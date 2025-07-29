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Трамп назвал «позором» реакцию Путина на его ультиматум

Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 июля, заявил, что не получил от российского коллеги Владимира Путина «никакого ответа» относительно нового ультиматума, посвященного срокам урегулирования конфликта на Украине.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 июля, заявил, что не получил от российского коллеги Владимира Путина «никакого ответа» относительно нового ультиматума, посвященного срокам урегулирования конфликта на Украине.

— Нет, ответа я не получил. Это позор, — высказался американский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Он прокомментировал реакцию Москвы на свое заявление на борту самолета, во время перелета из Абердина в Вашингтон, передает РИА Новости.

28 июля Дональд Трамп в ходе встречи с британским премьер-министром Киром Стармером заявил, что планирует сократить 50-дневный срок, который он отвел на урегулирование украинского кризиса. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался, что в Кремле «приняли к сведению» заявление Трампа, и по-прежнему придерживаются мирного завершения конфликта.

29 июля глава Белого дома заявил, что Вашингтон намерен достичь договоренностей с Москвой касательно урегулирования конфликта с Киевом через 10 дней, начиная с этого дня. В противном случае он пригрозил ввести против России импортные пошлины.

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