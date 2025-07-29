Трамп назвал «позором» реакцию Путина на его ультиматум

28 июля Дональд Трамп в ходе встречи с британским премьер-министром Киром Стармером заявил, что планирует сократить 50-дневный срок, который он отвел на урегулирование украинского кризиса. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался, что в Кремле «приняли к сведению» заявление Трампа, и по-прежнему придерживаются мирного завершения конфликта.