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Цена нефти марки Brent превысила 72 доллара за баррель впервые с 23 июня

По данным торгов на 20:45 мск, котировки прибавили 2,59%, достигнув $72,22 за баррель.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на лондонской бирже ICE во вторник поднялась выше $72 за баррель. Это произошло впервые с 23 июня 2025 года.

По данным торгов на 20:45 мск, котировки прибавили 2,59%, достигнув $72,22 за баррель.

К 21:01 мск рост несколько замедлился, Brent торговалась на уровне $72,19 (+2,54%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре подорожал на 3,51%, до $68,95 за баррель.

Рост цен на нефть может быть связан с заявлениями президента США Дональда Трампа о намерении договориться с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине в течение 10 дней. В противном случае, по словам Трампа, США могут ввести импортные пошлины.

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