Цена нефти марки Brent превысила 72 доллара за баррель впервые с 23 июня

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на лондонской бирже ICE во вторник поднялась выше $72 за баррель. Это произошло впервые с 23 июня 2025 года.
По данным торгов на 20:45 мск, котировки прибавили 2,59%, достигнув $72,22 за баррель.
К 21:01 мск рост несколько замедлился, Brent торговалась на уровне $72,19 (+2,54%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре подорожал на 3,51%, до $68,95 за баррель.
Рост цен на нефть может быть связан с заявлениями президента США Дональда Трампа о намерении договориться с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине в течение 10 дней. В противном случае, по словам Трампа, США могут ввести импортные пошлины.