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Политтехнолог Кисиев оспорит в Верховном суде порядок лишения гражданства РФ

В Верховный суд России был подан иск политтехнолога и юриста Дмитрия Кисиева, который оспаривает порядок лишения его приобретенного гражданства. В качестве административного ответчика по делу указана Федеральная служба безопасности (ФСБ).

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В Верховный суд России был подан иск политтехнолога и юриста Дмитрия Кисиева, который оспаривает порядок лишения его приобретенного гражданства. В качестве административного ответчика по делу указана Федеральная служба безопасности (ФСБ).

8 июля Кисиев сообщил в своем Telegram-канале, что получил заключение ФСБ, в котором говорится о лишении его российского гражданства, полученного в 2014 году.

— Меня лишают гражданства России на основании того, что негативно влияю на политическую и социальную стабильность общества. Ни много ни мало создаю угрозу национальной безопасности, — заявил он.

Политтехнолог также опубликовал скан заключения Управления по защите конституционного строя ФСБ, подписанного заместителем руководителя второй службы, начальником управления Алексеем Жало. В этом документе указано, что спецслужба установила факт совершения Кисиевым действий, которые «негативно влияют на политическую и социальную стабильность в обществе», а также «создают угрозу национальной безопасности страны и являются основанием для прекращения приобретенного им российского гражданства». Однако какие именно действия послужили основанием для заключения ФСБ, в документе не уточняется.

— Этот иск не только о моем гражданстве. Это попытка закрыть опасную брешь в законе, — приводит его слова РБК.

Кисиев получил гражданство после вхождения Крыма в состав России в 2014 году.

Государственная дума в четверг, 17 июня, приняла поправку к закону «О гражданстве Российской Федерации», расширив список оснований, по которым иностранцев могут лишить полученного российского паспорта, до 80 позиций.