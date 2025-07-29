Политтехнолог Кисиев оспорит в Верховном суде порядок лишения гражданства РФ

Политтехнолог также опубликовал скан заключения Управления по защите конституционного строя ФСБ, подписанного заместителем руководителя второй службы, начальником управления Алексеем Жало. В этом документе указано, что спецслужба установила факт совершения Кисиевым действий, которые «негативно влияют на политическую и социальную стабильность в обществе», а также «создают угрозу национальной безопасности страны и являются основанием для прекращения приобретенного им российского гражданства». Однако какие именно действия послужили основанием для заключения ФСБ, в документе не уточняется.