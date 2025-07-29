Эндоскопия, УЗИ, лазеры. Какое медоборудование из Китая поступит в учреждения здравоохранения страны

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году планируется привлечение средств китайского кредита для закупки медицинского оборудования по 13 наименованиям. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Старовойтов, сообщает БЕЛТА.
Замминистра отметил, что в стране на сегодняшний момент китайского оборудования покупается более чем на Br100 млн. «В этом году планируется привлечение средств китайского кредита для закупки медицинского оборудования по 13 наименованиям: это эндоскопия, ультразвуковая диагностика, лазеры для урологии и многое другое. После того, как данное оборудование поступит в учреждения здравоохранения республики, его активной работой и обслуживанием будет заниматься как китайская, так и белорусская сторона. Кроме того, активно прорабатываются вопросы по организации совместного производства на наших предприятиях оборудования совместно с китайскими инвесторами», — рассказал Александр Старовойтов.
Беларусь и Китай укрепляют партнерство по линии здравоохранения. В рамках совместных проектов стран ШОС делегация белорусских врачей прошла стажировку в городе Шихэцзы. На протяжении трех недель медики посещали ведущие вузы, фармкомпании и объекты здравоохранения Поднебесной. Сообщается, что китайская сторона выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с учреждениями здравоохранения Беларуси, а также с медуниверситетами в области совместной подготовки специалистов. В настоящее время в медицинских вузах Беларуси обучается 55 студентов из Китая.
«Посещая фармацевтические предприятия, ознакомившись с выпускаемой продукцией, мы договорились, что нам будет представлен перечень лекарственных препаратов, фармацевтических субстанций, медицинской техники для более глубокого анализа и принятия решения о возможности приобретения либо локализации этих препаратов на производственных площадках фармацевтических предприятий нашей страны», — проинформировала заместитель начальника главного управления — начальник управления специализированной помощи Министерства здравоохранения Инна Возняк. -0-