Эндоскопия, УЗИ, лазеры. Какое медоборудование из Китая поступит в учреждения здравоохранения страны

Замминистра отметил, что в стране на сегодняшний момент китайского оборудования покупается более чем на Br100 млн. «В этом году планируется привлечение средств китайского кредита для закупки медицинского оборудования по 13 наименованиям: это эндоскопия, ультразвуковая диагностика, лазеры для урологии и многое другое. После того, как данное оборудование поступит в учреждения здравоохранения республики, его активной работой и обслуживанием будет заниматься как китайская, так и белорусская сторона. Кроме того, активно прорабатываются вопросы по организации совместного производства на наших предприятиях оборудования совместно с китайскими инвесторами», — рассказал Александр Старовойтов.