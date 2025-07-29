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Невролог Новоселов: первый признак деменции — человек забывает простые вещи

Этот признак бывает заметен, когда болезнь еще не начала развиваться.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов рассказал, можно ли на раннем этапе выявить риски развития деменции.

Данный недуг в настоящий момент поразил известного актера Брюса Уиллиса. «Крепкий орешек» страдает от развития лобно-височной деменции. Подобный недуг на ранних этапах определяется по генетическому анализу, но даже генетика не является 100% гарантией диагностики.

Характерным признаком деменции является нарушение памяти. На это стоит обращать внимание в первую очередь.

— Люди начинают забывать сначала простые вещи, потом более сложные. Самое главное, что человеку в связи с нарушением нужна постоянная помощь, — добавил невролог в беседе с aif.ru.

Врачи уверены — 40% случаев деменции можно предотвратить. Есть пять способов, которые помогут снизить риск развития недуга, пишет Life.ru.

Физическая активность оказывает непосредственное влияние на когнитивное здоровье, способствует укреплению нейронных связей и стимулирует формирование новых, пишет Царьград.

Кстати, при депрессии мозг может имитировать псевдодеменцию. Это состояние обратимо, но при должном лечении, пишет RT.