Рядовой «Орел» показал офицерские навыки

Наш спецкор, старший лейтенант Марат Чернышов, выяснил, как рядовой с позывным «Орел» в решающий момент взял командование на себя.
Иван с позывным «Орел» шел в составе мотогруппы из трех человек навстречу боям за населенный пункт с необычным названием Комар. Впереди были дома, превращенные в крепости, и враг, давно обстрелявший местность до автоматизма.
— Мы с командиром ехали в одной связке, — вспоминает Иван. — В какой-то момент — бах, взрыв. Осколки, крик. Командир ранен. Времени думать не было. Или я беру управление, или группа остается «без головы».
Ответственность внезапно легла на плечи 26-летнего рядового. Взяв инициативу, Иван начал координировать действия группы, указывая направление, точки прикрытия, очередность зачистки.
Под постоянными ударами FPV-дронов и минометным обстрелом группа двигалась от дома к дому. Позиции постепенно переходили под контроль штурмовиков.
— Сначала — первый дом. Зачистили. Закрепились. Потом второй. Контакт с противником. Уничтожен. Так вышли к северной окраине Комара. Там я лично флаг установил, — говорит «Орел».
Его действия были четкими и продуманными. При этом он ни на секунду не поднимал голос, не позволял себе паники.
После взятия Комара бойцам пришел новый приказ: завладеть южной частью соседнего населенного пункта Перебудово и перекрыть переправу.
— Понимал, что легко не будет. Мы на лодке, под обстрелом. Летали «ведра» — такие дроны, как летающие бочки с начинкой. Дошли до первых домов, зашли, зацепились, но понял — надо больше сил. Вернулся через реку. Взял остальных, — говорит Иван.
Вражеские дроны охотились за каждым движением. Но группа под его руководством без потерь закрепилась в домах. Началась зачистка улиц. Бойцы встречали сопротивление, но действовали уверенно. Поддержка командования по дронам, работа корректировщиков — все это помогало.
Противник отступал. Именно в этот момент, когда задание было фактически завершено, он получил ранение. В момент возвращения, когда переплывал реку, под ним взорвался сброс с дрона. Осколки пробили плечо.
— Сначала не понял, что ранен. Потом — боль, кровь. Но надо было вытащить парня. Сел на мотоцикл, вывез его. Только потом понял, что сам ранен, — говорит «Орел».
За свои действия представлен к высокой государственной награде — но сам говорит об этом коротко:
— Я просто делал то, что нужно. Не бросать своих — это важно.
КСТАТИ.
Комар — самый крупный населенный пункт на южно-донецком направлении из тех, что оставались под контролем Вооруженных сил Украины. Совсем рядом граница с Днепропетровской областью. Противник до последнего перебрасывал туда все новые резервы. ВС РФ освободили поселок Комар 16 июня.