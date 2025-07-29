Рядовой «Орел» показал офицерские навыки

— Понимал, что легко не будет. Мы на лодке, под обстрелом. Летали «ведра» — такие дроны, как летающие бочки с начинкой. Дошли до первых домов, зашли, зацепились, но понял — надо больше сил. Вернулся через реку. Взял остальных, — говорит Иван.