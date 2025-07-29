Зеленский заявил о расширении программы по привлечению в ВСУ людей 18−24 лет

До этого заместитель главы офиса Зеленского полковник Павел Палиса также говорил, что украинские власти завершают работу над реформой системы рекрутинга, чтобы привлечь в армию мужчин от 18 до 25 лет. При этом, по его словам, трудности с мобилизацией обусловлены неэффективностью существующих механизмов призыва.