Программу набора в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) молодежи возрасте от 18 до 24 лет по контракту расширят. В частности, руководство рассчитывает привлечь молодежь для работы с дронами. С таким заявлением во вторник, 29 июля, выступил президент страны Владимир Зеленский.
— Кабмин подготовил расширение программы контрактов «18−24» (контракт по набору в ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 24 лет — прим. «ВМ»), чтобы программа привлекала мотивированных людей именно для работы с дронами, — приводит его слова РИА Новости.
В свою очередь, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинский лидер делает все, чтобы сократить население страны по требованию союзников. Среди прочего парламентарий указал на то, что при необходимости возраст призыва на Украине могут снизить и до 15 лет.
До этого заместитель главы офиса Зеленского полковник Павел Палиса также говорил, что украинские власти завершают работу над реформой системы рекрутинга, чтобы привлечь в армию мужчин от 18 до 25 лет. При этом, по его словам, трудности с мобилизацией обусловлены неэффективностью существующих механизмов призыва.