Буланова озвучила черный список продюсеров, с кем никогда не будет работать

Татьяна Буланова отказалась работать с продюсерами в принципе.
Певица Татьяна Буланова заявила, что никогда в жизни не будет работать с продюсерами. В качестве примера она привела Игоря Крутого, Игоря Матвиенко и Иосифа Пригожина.
«Кто бы это ни был — Крутой, Матвиенко, Пригожин. Я всегда хотела быть творчески независимым артистом. Как-то интуитивно понимала, что в этом направлении и нужно плыть», — добавила Буланова в интервью Общественной Службе Новостей, подчеркнув, что не намерена сотрудничать вообще ни с кем из продюсеров.
По словам Булановой, попытки сотрудничества с представителями музыкальной индустрии в прошлом не принесли желаемых результатов. Она также вспомнила о работе с Крутым в прошлом и добавила, что все громкие хиты были созданы ее самостоятельно.
Сейчас у Булановой наблюдается новая волна популярности: все больше молодых слушателей учат ее песни и поют их на концертах. Также певица добавила, что при желании могла бы сама заниматься продюсированием, однако такой задачи перед собой не ставит.