Буланова озвучила черный список продюсеров, с кем никогда не будет работать

«Кто бы это ни был — Крутой, Матвиенко, Пригожин. Я всегда хотела быть творчески независимым артистом. Как-то интуитивно понимала, что в этом направлении и нужно плыть», — добавила Буланова в интервью Общественной Службе Новостей, подчеркнув, что не намерена сотрудничать вообще ни с кем из продюсеров.