Настя Ивлеева меняет амплуа: чем теперь зарабатывает скандальная блогерша

Отмечается, что недавно Ивлеева решила развивать новое направление. Её Telegram-канал превратился в полноценное медиа, где она вместе с командой публикует новости с элементами юмора. По данным Super, в канале более 400 тысяч подписчиков, а стоимость рекламы начинается от 300 тысяч рублей. За креативные посты с участием самой Анастасии рекламодатели платят минимум в 2,5 раза больше. При этом посты удаляются через месяц, а через два часа после публикации их перекрывают другими материалами.