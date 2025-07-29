Настя Ивлеева меняет амплуа: чем теперь зарабатывает скандальная блогерша

Анастасия Ивлеева вновь появилась в инфополе после скандальной вечеринки. Замужество и тайная свадьба с Филиппом Бегаком привлекли к ней внимание СМИ, но карьера звезды остаётся в тени. После инцидента Ивлеева не участвовала в телешоу и сериалах, а из собственных проектов представила лишь реалити-шоу о жизни на ферме. Издание Super узнало, как сейчас зарабатывает популярная блогерша и как изменились её доходы.
Отмечается, что недавно Ивлеева решила развивать новое направление. Её Telegram-канал превратился в полноценное медиа, где она вместе с командой публикует новости с элементами юмора. По данным Super, в канале более 400 тысяч подписчиков, а стоимость рекламы начинается от 300 тысяч рублей. За креативные посты с участием самой Анастасии рекламодатели платят минимум в 2,5 раза больше. При этом посты удаляются через месяц, а через два часа после публикации их перекрывают другими материалами.
Однако популярность канала снижается. По данным TGStat, за месяц от медиа Ивлеевой отписались 12 тысяч человек. Ежедневно на 300 новых подписчиков приходится более 800 отписок.
Кроме работы над Telegram-каналом, блогерша зарабатывает на частных мероприятиях. Однако её гонорары значительно снизились. Теперь её услуги стоят около 400 тысяч рублей. При этом спрос на участие в мероприятиях невелик: осенью у блогерши почти нет запланированных событий.
Ранее экс-возлюбленный Анастасии Ивлеевой певец Арсений Бородин сделал заявление о жизни блогера. По его словам, за тем, что сейчас происходит с его бывшей избранницей, он не следит. Про скандальную декабрьскую вечеринку Арсений слышал, но ему было это неинтересно.