Студент из Ростовской области спас тонувшего пятилетнего ребенка

В Краснодарском крае в одном из курортных комплексов студент из Ростовской области спас пятилетнего мальчика, который чуть не утонул в бассейне. О героическом поступке дончанина рассказал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.
Пятилетний мальчик скатился с горки в бассейн, но испугался глубины и начал тонуть. Донской студент Кирилл Новиков заметил неладное. Он вытащил малыша из воды и оказал первую помощь пострадавшему.
— Кирилл проявил себя настоящим профессионалом! Он, как и тысячи бойцов студотрядов, сохраняет и преумножает лучшие традиции движения, — добавил Олег Отроков.
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