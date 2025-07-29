Собственный ChatGPT? Ученый НАН о потенциале белорусских разработчиков

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергей Кругликов рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит» о потенциале белорусских ученых-разработчиков в сфере искусственного интеллекта.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 апреля подписал указ № 135, которым утверждены приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности в стране на 2026−2030 годы. Первое направление, которое там прописано, — это цифровые технологии и искусственный интеллект, отметил Сергей Кругликов.
Он подчеркнул, что это первый нормативно-правовой акт, в котором четко отражается искусственный интеллект как новое направление. «Раньше во всех документах стратегического планирования и наших социально-экономических он прописывался как второстепенная функция — “с использованием искусственного интеллекта”. А здесь чисто искусственный интеллект. И действительно, это вопрос очень серьезный», — подчеркнул он.
Сейчас уже формируются различные государственные, научно-технические, отраслевые научно-технические программы, государственные программы научных исследований, где всем направлениям уделяется внимание, особенно интеллектуальной составляющей. По словам генерального директора, программы формируются не просто по желанию разработчиков, а с учетом мнения соответствующих министерств и ведомств, то есть пользователей данных государственных программ.
«Должно быть одобрение, поддержка, тогда этот проект или это мероприятие уходит на экспертизу в Государственный комитет по науке и технологиям либо на государственную экспертизу в области цифровых проектов, которую проводит Министерство связи и информатизации», — пояснил ученый.
В программы по максимуму закладывается интеллектуальная составляющая, которая очень серьезно накоплена в Республике Беларусь, считает Сергей Кругликов. По его словам, просматривается даже возможность реализации национальной платформы искусственного интеллекта, которая будет работать на благо белорусского народа и будет максимально защищенной от внешнего проникновения.
Помимо этого белорусские ученые занимаются вопросами разработки новых алгоритмов, нового восприятия алгоритмов и глубокого машинного обучения, обработкой сверхбольших объемов данных и нейросетей различного уровня. «Это непростая задача, но она по силам наши ученым в фундаментальной и отраслевой науке», — заключил он. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.