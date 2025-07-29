Собственный ChatGPT? Ученый НАН о потенциале белорусских разработчиков

Он подчеркнул, что это первый нормативно-правовой акт, в котором четко отражается искусственный интеллект как новое направление. «Раньше во всех документах стратегического планирования и наших социально-экономических он прописывался как второстепенная функция — “с использованием искусственного интеллекта”. А здесь чисто искусственный интеллект. И действительно, это вопрос очень серьезный», — подчеркнул он.