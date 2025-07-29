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Потомок Пушкина Гросвенор впервые стал отцом

Крестным отцом ребенка может стать принц Уильям.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

У Хью Гросвенора, потомка поэта Александра Пушкина и миллиардера, родилась дочь, пишет People.

«В воскресенье, 27 июля, в Лондоне у Хью и Оливии Гросвенор родился первый ребенок — девочка по имени Козима Флоренс Гросвенор», — сказано в материале.

Отмечается, что Козима и Оливия чувствуют себя хорошо. Издание предположило, что крестным отцом девочки станет принц Уильям, поскольку он является близким другом Хью Гросвенора.

Ранее сообщалось, что актер из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лев Черепанов стал отцом. Это произошло в день его рождения.

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