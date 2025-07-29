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Чиновник забыл выключить камеру и предстал перед коллегами с секретаршей на коленях

Глава районного отдела Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана лишился должности после инцидента на видеоконференции. По данным пресс-службы ведомства, чиновник посадил сотрудницу себе на колени, не выключив перед этим камеру.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Life.ru

Инцидент произошёл во время планового онлайн-совещания в Каттакурганском районе Самаркандской области. Руководитель отдела пригласил женщину-коллегу и усадил её к себе на колени, несмотря на то, что за происходящим наблюдали другие участники встречи.

В министерстве пояснили, что камера зафиксировала этот момент, а запись затем распространилась в интернете, вызвав общественный резонанс. В результате чиновник был уволен.

Ранее Life.ru писал, что забывчивый учитель из Башкирии невольно показал семиклассникам урок порно. После происшествия преподавателя вызвали к директору. Впоследствии стало известно, что педагог написал заявление об увольнении.