9 жителей Волгоградской области заболели клещевым боррелиозом

За последнюю неделю зарегистрировано 46 случаев обращений, что соответствует среднемноголетним показателям.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, по состоянию на 29 июля 2025 года в области зафиксировано 3 случая заболевания людей крымской геморрагической лихорадкой и 9 случаев иксодового клещевого боррелиоза.
Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) представляет собой острое инфекционное заболевание с трансмиссивным механизмом передачи. Оно может привести к серьезным последствиям. Признаки болезни включают в себя озноб, сильную головную боль, резкий подъем температуры до 38−39 градусов, тошноту, рвоту и мышечные боли, особенно в области шеи, плеч, спины и конечностей.
Наиболее эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Однако, несмотря на это, важно соблюдать меры предосторожности для предотвращения укусов клещей. Рекомендуется носить светлую, закрытую одежду и обувь, использовать специальные аэрозоли против клещей и регулярно проверять одежду и открытые участки тела на наличие опасных паукообразных каждые 15−20 минут.