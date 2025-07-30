9 жителей Волгоградской области заболели клещевым боррелиозом

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) представляет собой острое инфекционное заболевание с трансмиссивным механизмом передачи. Оно может привести к серьезным последствиям. Признаки болезни включают в себя озноб, сильную головную боль, резкий подъем температуры до 38−39 градусов, тошноту, рвоту и мышечные боли, особенно в области шеи, плеч, спины и конечностей.