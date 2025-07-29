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Россиянам объяснили, как запрет на контент иноагентов может повлиять на YouTube

Юрист Матюшенков: Закон о запрете контента иноагентов не повлияет на YouTube.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В России обсуждают закон о полном запрете контента иноагентов. По словам кандидата юридических наук Дмитрия Матюшенкова, это не затронет работу YouTube. Платформа, где часто размещают материалы иноагентов, уже частично игнорирует требования российского законодательства. Своим мнением он поделился с «Абзацем».

Как отметил эксперт, доступ к YouTube в России сейчас ограничен, и этого достаточно. Новый закон коснется российских стриминговых платформ. Им придется удалять запрещенный контент, если закон вступит в силу.

Матюшенков также подчеркнул, что за прослушивание музыки или просмотр видео иноагентов наказывать пользователей не будут. Однако за активное распространение такого контента, например, через перепосты в соцсетях, публичные трансляции или использование в коммерческих проектах может наступить административная ответственность.

Тем временем в Крыму готовят инициативы к осенней Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что парламентарии предложат Госдуме запретить публичное использование произведений иноагентов и граждан недружественных стран.