Россиянам объяснили, как запрет на контент иноагентов может повлиять на YouTube

Матюшенков также подчеркнул, что за прослушивание музыки или просмотр видео иноагентов наказывать пользователей не будут. Однако за активное распространение такого контента, например, через перепосты в соцсетях, публичные трансляции или использование в коммерческих проектах может наступить административная ответственность.